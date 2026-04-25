Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

Кристина Трохимчук
25 апреля 2026, 16:12
На фронте погиб звезда "Лиги смеха" Роман Иваненко.
Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин
Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская, Игорь Ласточкин

  Могилевская и Ласточкин почтили память Романа Иваненко
  Где сейчас Игорь Ласточкин

Известная украинская артистка Наталья Могилевская вместе с комиком Игорем Ласточкиным, который сейчас служит в ВСУ, почтили память звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, погибшего на фронте. В своем Instagram артистка рассказала о концерте в его честь.

По словам Могилевской, Роман стал для нее другом. Певица участвовала в "Лиге смеха" вместе с командой "Наш формат", участником которой был Иваненко. Знаменитость призналась, что тяжело переживает утрату.

Наталья Могилевская про Романа Иваненко
Наталья Могилевская про Романа Иваненко / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Недавно состоялся концерт в память о нашем друге Романе Иваненко, который был частью команды "Наш формат". Он был невероятным человеком. Мы очень скучаем по нему", — сказала Наталья.

Также звезда показала Игоря Ласточкина. Комик с февраля 2025 года служит на фронте, поэтому появляется в публичном поле очень редко. Война оставила заметный след на знаменитости — Ласточкин отрастил бороду с заметной сединой. Несмотря на службу, комик поддержал мероприятие в память о погибшем коллеге и рассказал, что сейчас служит на Покровском направлении.

Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин
Где сейчас Игорь Ласточкин / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Очень благодарен, что вы посетили мероприятие, посвященное памяти Романа Иваненко. Маме и папе отдельная благодарность за сына. Мне рассказали, что Ромчик попал в команду "Наш формат" благодаря тому, что круто сыграл номер команды "Днепр". И от этого мне становится еще теплее", — признался Игорь.

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Злата Огневич решилась на честное признание о том, что дважды была в шаге от свадьбы, но в итоге отменяла торжество. По словам артистки, она дважды разрывала помолвку, так как вовремя осознавала, что у этих отношений нет будущего.

Также Камалия приоткрыла завесу тайны над личной жизнью дочерей, признав, что у Арабеллы и Мирабеллы уже появились первые поклонники. Артистка не скрывает, что у девочек есть друзья противоположного пола, но учит дочерей тому, что для серьезного шага должно наступить свое время.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

