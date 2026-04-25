Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

Известная украинская артистка Наталья Могилевская вместе с комиком Игорем Ласточкиным, который сейчас служит в ВСУ, почтили память звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, погибшего на фронте. В своем Instagram артистка рассказала о концерте в его честь.
По словам Могилевской, Роман стал для нее другом. Певица участвовала в "Лиге смеха" вместе с командой "Наш формат", участником которой был Иваненко. Знаменитость призналась, что тяжело переживает утрату.
"Недавно состоялся концерт в память о нашем друге Романе Иваненко, который был частью команды "Наш формат". Он был невероятным человеком. Мы очень скучаем по нему", — сказала Наталья.
Также звезда показала Игоря Ласточкина. Комик с февраля 2025 года служит на фронте, поэтому появляется в публичном поле очень редко. Война оставила заметный след на знаменитости — Ласточкин отрастил бороду с заметной сединой. Несмотря на службу, комик поддержал мероприятие в память о погибшем коллеге и рассказал, что сейчас служит на Покровском направлении.
"Очень благодарен, что вы посетили мероприятие, посвященное памяти Романа Иваненко. Маме и папе отдельная благодарность за сына. Мне рассказали, что Ромчик попал в команду "Наш формат" благодаря тому, что круто сыграл номер команды "Днепр". И от этого мне становится еще теплее", — признался Игорь.
Ранее Главред сообщал, что Злата Огневич решилась на честное признание о том, что дважды была в шаге от свадьбы, но в итоге отменяла торжество. По словам артистки, она дважды разрывала помолвку, так как вовремя осознавала, что у этих отношений нет будущего.
Также Камалия приоткрыла завесу тайны над личной жизнью дочерей, признав, что у Арабеллы и Мирабеллы уже появились первые поклонники. Артистка не скрывает, что у девочек есть друзья противоположного пола, но учит дочерей тому, что для серьезного шага должно наступить свое время.
- "Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам
- "Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой
- "Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей
Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
