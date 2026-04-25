Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

На фронте погиб звезда "Лиги смеха" Роман Иваненко.

Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская, Игорь Ласточкин

Могилевская и Ласточкин почтили память Романа Иваненко

Где сейчас Игорь Ласточкин

Известная украинская артистка Наталья Могилевская вместе с комиком Игорем Ласточкиным, который сейчас служит в ВСУ, почтили память звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, погибшего на фронте. В своем Instagram артистка рассказала о концерте в его честь.

По словам Могилевской, Роман стал для нее другом. Певица участвовала в "Лиге смеха" вместе с командой "Наш формат", участником которой был Иваненко. Знаменитость призналась, что тяжело переживает утрату.

Наталья Могилевская про Романа Иваненко / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Недавно состоялся концерт в память о нашем друге Романе Иваненко, который был частью команды "Наш формат". Он был невероятным человеком. Мы очень скучаем по нему", — сказала Наталья.

Также звезда показала Игоря Ласточкина. Комик с февраля 2025 года служит на фронте, поэтому появляется в публичном поле очень редко. Война оставила заметный след на знаменитости — Ласточкин отрастил бороду с заметной сединой. Несмотря на службу, комик поддержал мероприятие в память о погибшем коллеге и рассказал, что сейчас служит на Покровском направлении.

Где сейчас Игорь Ласточкин / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Очень благодарен, что вы посетили мероприятие, посвященное памяти Романа Иваненко. Маме и папе отдельная благодарность за сына. Мне рассказали, что Ромчик попал в команду "Наш формат" благодаря тому, что круто сыграл номер команды "Днепр". И от этого мне становится еще теплее", — признался Игорь.

Игорь Ласточкин / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

