"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

Кристина Трохимчук
25 апреля 2026, 17:10
Принцесса рассказала о трудностях в своей работе.
Кейт Миддлтон о трудностях королевской жизни

  Принцесса Уэльская возвращается к королевским обязанностям после выздоровления
  С какими трудностями столкнулась Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон решилась на откровенность о своей королевской жизни во время одного из мероприятий. Как сообщает Woman and Home, принцессе все еще трудно дается участие в многолюдных событиях.

Принцесса Уэльская недавно вернулась к исполнению королевских обязанностей после того, как стало известно о ее ремиссии после рака. Постепенно Кейт стала чаще появляться на публике, но кое-что до сих пор дается ей непросто. Миддлтон призналась, что ей постоянно делают замечания из-за тихого голоса.

Кейт Миддлтон - рак / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Мне очень тяжело в таких условиях. У меня очень тихий голос, поэтому мне всегда говорят: "Говори немного громче!", — поделилась королевская особа.

Кейт Миддлтон недавно участвовала в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня рождения королевы Елизаветы. Как сообщается, принцесса Уэльская не скрывает, что такое количество мероприятий может быть для нее непростым испытанием.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Также после того, как Кейт узнала о своем диагнозе, ей пришлось изменить образ жизни. Принцесса призналась, что перестала употреблять алкоголь и теперь гораздо тщательнее следит за своим здоровьем.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, объединились, чтобы почтить память погибшей на фронте звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко. Певица поделилась кадрами с концерта-реквиема, посвященного коллеге.

Также Злата Огневич откровенно призналась, почему ее две прошлые помолвки так и не закончились свадьбой. Звезда подчеркнула, что сейчас ищет надежного партнера непубличной профессии, с которым можно построить спокойные и глубокие отношения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

