"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

Принцесса рассказала о трудностях в своей работе.

https://stars.glavred.info/mne-ochen-tyazhelo-keyt-middlton-reshilas-na-otkroveniya-o-korolevskoy-zhizni-10759550.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон о трудностях королевской жизни

Вы узнаете:

Принцесса Уэльская возвращается к королевским обязанностям после выздоровления

С какими трудностями столкнулась Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон решилась на откровенность о своей королевской жизни во время одного из мероприятий. Как сообщает Woman and Home, принцессе все еще трудно дается участие в многолюдных событиях.

Принцесса Уэльская недавно вернулась к исполнению королевских обязанностей после того, как стало известно о ее ремиссии после рака. Постепенно Кейт стала чаще появляться на публике, но кое-что до сих пор дается ей непросто. Миддлтон призналась, что ей постоянно делают замечания из-за тихого голоса.

видео дня

Кейт Миддлтон - рак / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Мне очень тяжело в таких условиях. У меня очень тихий голос, поэтому мне всегда говорят: "Говори немного громче!", — поделилась королевская особа.

Кейт Миддлтон недавно участвовала в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня рождения королевы Елизаветы. Как сообщается, принцесса Уэльская не скрывает, что такое количество мероприятий может быть для нее непростым испытанием.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Также после того, как Кейт узнала о своем диагнозе, ей пришлось изменить образ жизни. Принцесса призналась, что перестала употреблять алкоголь и теперь гораздо тщательнее следит за своим здоровьем.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская и Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, объединились, чтобы почтить память погибшей на фронте звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко. Певица поделилась кадрами с концерта-реквиема, посвященного коллеге.

Также Злата Огневич откровенно призналась, почему ее две прошлые помолвки так и не закончились свадьбой. Звезда подчеркнула, что сейчас ищет надежного партнера непубличной профессии, с которым можно построить спокойные и глубокие отношения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред