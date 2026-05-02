Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

Алена Кюпели
2 мая 2026, 09:36
Ольга Сумская поделилась своими чувствами в отношении дочери Антонины Паперной.
Ольга Сумская и Антонина Паперная давно не виделись

Кратко:

  • Что говорит Сумская о дочери
  • Чего она хочет

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно поделилась секретом своей стройной фигуры, остро отреагировала на вопрос о своей дочери Антонине Паперной, которая живет в террористической России и после полномасштабного вторжения осталась жить там.

"Я не хочу ни одного слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство", — сказала актриса проекту "Ранок у великому місті".

Антонина Паперная живет в РФ

По словам актрисы, которая тяжело переживает эту ситуацию с дочерью, она старается выдерживать хейт и быть сильной.

"Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мое родное дитя, а я мама и я переживаю за них", — добавила актриса.

Ольга Сумская скучает за дочкой

Отметим, ранее Ольга Сумская обратилась к сестре, с которой у нее конфликт.

Ссора Ольги Сумской с сестрой

Конфликт Ольги Сумской с сестрой длится уже давно. Основными причинами разрыва называют разницу в жизненных взглядах, политические разногласия, а также позицию дочери Ольги, Антонины Паперной, которая живет и работает в Москве.

Ольга Сумская

Дочь Сумской Тоня Саперная и ее личная жизнь

Мужем (фактическим) Антонины Паперной является российский актер Владимир Яглыч. Пара состоит в отношениях с 2015 года. Несмотря на то, что в СМИ их часто называют супругами, официальной информации о регистрации брака нет. Паперная воспитывает двоих детей.

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора вместе со своей сложной дочерью Софией, прибыла на день рождения путиниста Киркорова в одном из ресторанов террористической Москвы.

Ранее также стало известно, что звездная пара Потап и Настя Каменских официально объявили о своем расставании. По уже сложившейся традиции украинских знаменитостей, они опубликовали обращение в Instagram.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Сумская новости шоу бизнеса
