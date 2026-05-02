Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

Ольга Сумская поделилась своими чувствами в отношении дочери Антонины Паперной.

Ольга Сумская и Антонина Паперная давно не виделись

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно поделилась секретом своей стройной фигуры, остро отреагировала на вопрос о своей дочери Антонине Паперной, которая живет в террористической России и после полномасштабного вторжения осталась жить там.

"Я не хочу ни одного слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство", — сказала актриса проекту "Ранок у великому місті".

По словам актрисы, которая тяжело переживает эту ситуацию с дочерью, она старается выдерживать хейт и быть сильной.

"Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мое родное дитя, а я мама и я переживаю за них", — добавила актриса.

Отметим, ранее Ольга Сумская обратилась к сестре, с которой у нее конфликт.

Конфликт Ольги Сумской с сестрой длится уже давно. Основными причинами разрыва называют разницу в жизненных взглядах, политические разногласия, а также позицию дочери Ольги, Антонины Паперной, которая живет и работает в Москве.

Дочь Сумской Тоня Саперная и ее личная жизнь

Мужем (фактическим) Антонины Паперной является российский актер Владимир Яглыч. Пара состоит в отношениях с 2015 года. Несмотря на то, что в СМИ их часто называют супругами, официальной информации о регистрации брака нет. Паперная воспитывает двоих детей.

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора вместе со своей сложной дочерью Софией, прибыла на день рождения путиниста Киркорова в одном из ресторанов террористической Москвы.

Ранее также стало известно, что звездная пара Потап и Настя Каменских официально объявили о своем расставании. По уже сложившейся традиции украинских знаменитостей, они опубликовали обращение в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

