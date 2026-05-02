Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно поделилась секретом своей стройной фигуры, остро отреагировала на вопрос о своей дочери Антонине Паперной, которая живет в террористической России и после полномасштабного вторжения осталась жить там.
"Я не хочу ни одного слова говорить, потому что каждая фраза сразу летит в пространство", — сказала актриса проекту "Ранок у великому місті".
По словам актрисы, которая тяжело переживает эту ситуацию с дочерью, она старается выдерживать хейт и быть сильной.
"Я желаю себе прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, который постоянно возникает вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мое родное дитя, а я мама и я переживаю за них", — добавила актриса.
Отметим, ранее Ольга Сумская обратилась к сестре, с которой у нее конфликт.
Ссора Ольги Сумской с сестрой
Конфликт Ольги Сумской с сестрой длится уже давно. Основными причинами разрыва называют разницу в жизненных взглядах, политические разногласия, а также позицию дочери Ольги, Антонины Паперной, которая живет и работает в Москве.
Дочь Сумской Тоня Саперная и ее личная жизнь
Мужем (фактическим) Антонины Паперной является российский актер Владимир Яглыч. Пара состоит в отношениях с 2015 года. Несмотря на то, что в СМИ их часто называют супругами, официальной информации о регистрации брака нет. Паперная воспитывает двоих детей.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
