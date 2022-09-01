'Стыдно и противно': в Италии Жадану запретили концертами собирать деньги для помощи Украине

В Италии Жадану запретили концертами собирать деньги для помощи Украине / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский поэт, прозаик и рок-музыкант Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

По словам итальянцев, в их стране "запрещено давать концерты и собирать деньги на войну".

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Жадан никак не может понять, почему итальянская общественность после всех ужасов, которые устроили русские оккупанты в Украине, продолжает верить в лживый тезис "не все так однозначно", а также обвинять украинцев "в нарушении представлений о мире".

"Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", – подытожил Жадан.

Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось собрать от юбилейного концерта в Батуми.

Денежные средства от концерта артист потратил на микроавтобус с запасами сухих пайков для украинских военных. Его уже доставили в Украину и планируют передать артиллерийской бригаде №26.

Ранее русский поп-артист Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

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