"Люблю их очень": Сергей Жадан умилил фанатов фото с детьми

Легендарный украинский деятель искусств Сергей Жадан вернулся из литературного благотворительного тура в США и сфотографировался со своей семьей.

Сергей Жадан и его дети / фото ua.depositphotos.com

Легендарный украинский поэт, прозаик, лидер рок-группы "Жадан и Собаки" музыкант и волонтер Сергей Жадан опубликовал в Facebook фото со своими детьми ‒ с дочерью Марией и сыном Иваном.

"Чужие дети растут быстро. Свои – еще быстрее. Люблю их очень", – написал он.

Фолловеры в комментариях восхитились фото.

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"Великолепная семья, хорошие дети. Здоровья, мира, счастья!", "Яблочко от яблоньки! Счастье семье!", "Счастья и Божьей защиты красавчикам папиным!", ‒ написали они.

У Сергея Жадана двое детей от двух браков ‒ сын Иван от брака с директором и режиссером харьковского театра "Арабески" Светланой Олешко и дочь Мария родилась от нынешнего брачного союза с работницей книгоиздательской отрасли Ириной Куницыной.

К слову, недавно Жадан вернулся в Украину после двухнедельного благотворительного литературного тура в США, где он собрал 55 тысяч долларов США на нужды ВСУ.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, что не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал литератор.

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