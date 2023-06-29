Собчак таки беременна - фото попали в сеть

Журналистку Собчак уже не в первый раз подозревают в том, что она беременна от своего нового мужа - Богомолова.

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Ксения Собчак возможно, станет мамой во второй раз / соцсети

Российская журналистка Ксения Собчак, которая не смотря на свои либеральные заявления поддерживает террориста-Путина, напавшего на Украину, скорее всего, таки беременна.

Соответствующими фото поделился пропагандистский телеграмм-канал "Звездач".

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Там сообщили, что Собчак пока не опровергала и не подтверждала информации относительно беременности, однако судя по ее округлившимся формам, тут и подтверждать ничего не надо.

На фото - беременная Собчак с округлившимся животом:

Журналистку давно подозревают в "интересном положении" и общественность никак не дождется подтверждений.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая долгое время скрывалась под либеральной и антивоенной маской, наконец показала свое настоящее лицо.

Ранее Соловьев облил помоями журналистку "либералку" Ксению Собчак. Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях. На нем черноротый Соловьев в военной форме обращается к украинским солдатам.

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