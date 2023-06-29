Собчак таки беременна - фото попали в сеть

Российская журналистка Ксения Собчак, которая не смотря на свои либеральные заявления поддерживает террориста-Путина, напавшего на Украину, скорее всего, таки беременна.
Соответствующими фото поделился пропагандистский телеграмм-канал "Звездач".
Там сообщили, что Собчак пока не опровергала и не подтверждала информации относительно беременности, однако судя по ее округлившимся формам, тут и подтверждать ничего не надо.
На фото - беременная Собчак с округлившимся животом:
Журналистку давно подозревают в "интересном положении" и общественность никак не дождется подтверждений.
Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая долгое время скрывалась под либеральной и антивоенной маской, наконец показала свое настоящее лицо.
Ранее Соловьев облил помоями журналистку "либералку" Ксению Собчак. Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях. На нем черноротый Соловьев в военной форме обращается к украинским солдатам.
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