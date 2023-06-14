Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

Украинская певица Кристина Соловий и писатель и музыкант Сергей Жадан более месяца держат поклонников неведении - артистам приписывают роман, который они упорно отказываются комментировать.
Тем не менее, в том, что касается творчества, пару все чаще стали замечать вместе. И Соловий, и Жадан активно собирают средства на помощь ВСУ и украинцам, и, вероятно, решили воспользоваться интригой дабы привлечь внимание публики к социально значимым вещам.
Так, на страницах артистов в Instagram появилось совместное видео, на котором литератор и певица пригласили поклонников на благотворительный концерт, средства с которого будут направлены на помощь одному из подразделений ГУР.
В кадре Соловий стреляет глазками и призывно улыбается. Жадан также едва скрывает улыбку. Направлены ли эти яркие эмоции друг на друга, или на зрителя, с помощью которого они рассчитывают сделать еще одно доброе дело, так и останется загадкой.
Ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.
Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.
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