Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе - СМИ

Фанаты забили тревогу, когда Кацурина стала игнорировать артиста.

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Поклонники предполагают, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes

Меньше недели назад украинский певец, комик, волонтер и в прошлом убежденный чайлдфри Владимир Дантес признавался в нежной любви к дизайнерке и бизнесвумен Даше Кацуриной и ее детям.

Сегодня тучи над этой пасторальной картинкой стали сгущаться. По крайней мере так решили поклонники пары. Вчера Дантес праздновал свое 35-летие. Несмотря на то, что к этому празднику он равнодушен, его завалили поздравлениями и донатами на пользу Украины и украинцев.

Правда, среди всех этих торжественных слов и пожертвований не нашлось ни одного от главной женщины в жизни артиста. В комментариях Даша хранила молчание, и на своей странице в Instagram она не поздравила возлюбленного.

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В СМИ стали ходить слухи о размолвке между Кацуриной и Дантесом. Влюбленные это пока не комментируют.

Владимир Дантес и Даша Кацурина сошлись около года назад, после того, как их бывшие супруги также образовали романтическую пару. Сперва певец и дизайнерка, которые дружили долгие годы, просто поддерживали друг друга после развода, затем прониклись друг к другу нежными чувствами.

Поклонники предполагают, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись / instagram.com/vladimirdantes

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

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