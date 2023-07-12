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"Едва ходил и не дышал": Дантес рассказал, что довело его до больницы

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 16:08 обновлено 12 июля, 16:09
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Украинский певец и комик Владимир Дантес рассказал историю одного из самых успешных хитов в его карьере – "Девочка Оля" .
Дантес
Владимир Дантес вспомнил свое певческое прошлое / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец и стендап-комик Владимир Дантес (настоящее фамилия – Гудков) признался, что один из самых успешных хитов в его карьере солиста группы "ДиОфильмы" – "Девочка Оля" – довел его в 2008 году до больничной койки. Дантес рассказал архивную историю, когда презентовал украинскую версию этого хита.

На "Фабрике звезд", где впервые прозвучала песня "Девочка Оля", Дантес так переволновался, что вынужден был записывать вокал к ней практически в бессознательном состоянии.

Дантес напомнил, что в шаге от финала реалити-шоу мог бесславно его покинуть.

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"Жизнь в павильоне без окон, без часов, без связи – это был тяжелый экзамен. За один эфир до финала я попал в номинацию. Это означало, что я мог вылететь. Когда мне дали послушать эту песню, я сказал: "Вы хотите, чтобы я проиграл?". Я настолько перенервничал, что у меня поднялось давление. Я едва ходил, я не дышал, я лежал. И в таком состоянии я пошел на студию записывать эту песню. Мне было очень плохо. Каждая нота приносила физическую боль. Меня хватило на один раз и меня забрали в больниц", – вспомнил певец.

Напомним, ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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