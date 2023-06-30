Остапа Ступку будут судить из-за пьяного ДТП, которое он совершил в центре Киеве

Стало известно на сколько лет могут заключить народного артиста Украины Остапа Ступку.

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Остапа Ступку будут судить из-за ДТП / коллаж: Главред, фото: Facebook, Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура направила дело актера Остапа Ступки в суд.

Известно, что сначала Остапа Ступку обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло пострадавшему телесные повреждения средней тяжести. Однако после более детальной экспертизы, уголовное производство переквалифицировали, поскольку из-за ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, передает 24 канал.

Теперь народному артисту Украины грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Также могут лишить права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

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Остап Ступка совершил ДТП / фото: Киевская городская прокуратура

Пьяное ДТП, которое устроил Остап Ступка: что известно

Напомним, что 5 апреля 2023 года Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве - фото попали сеть. Украинский актер попал в скандал. В частности, стало известно о том, что актер устроил "пьяное" ДТП в центре Киева.

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор. Актеру грозит 3 года тюрьмы. Виновника аварии, Остапа Ступку, проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле.

Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП. Ступку обвинили в том, что он якобы не выплатил компенсации за лечение потерпевшего. Однако актер утверждает, что его якобы "оклеветали".

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