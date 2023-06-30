Директор конкурса сообщила, что раньше они устраивали интеллектуальный конкурс, но "практика не задалась".

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В террористической России, которая уже почти два года ведет захватническую войну против Украины, снова выбрали себе "страшно" красивую женщину.

На этот раз, силиконовую красотку выбирали в Москве. Ею стала 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Российские телеграмм каналы прозвали ее силиконовой куклой.

На фото - силиконовая мисс Москвы:

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По словам директора конкурса красоты, красота москвичек и россиянок — национальное достояние. "Наша задача — прославлять его как можно достойнее. А девчонки все красивые, талантливые, сплоченные. Они несут в себе дух нашего российского народа", - говорит она, уповаясь красотой страшно красивых россиянок.

Новая мисс Москва и силикона 2023 / Фото Yobajur

"Силиконовое" достояние нации - лучше и не скажешь.

Новая мисс Москва и силикона 2023 / Фото Yobajur

Она также добавила, что два года назад в качестве эксперимента в "Мисс Москва" включили интеллектуальный конкурс. Но практика не задалась.

Новая мисс Москва и силикона 2023 / Фото Yobajur

Напомним, ранее в России высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия", которая на фото выглядела, мягко говоря, не самой красивой.

Накануне в террористической России прошел конкурс красоты "Миссис Россия", среди замужних женщин. По информации пропагандистского издания "Ведомости", титул "Миссис Россия – 2023" завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар.

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