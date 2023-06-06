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"Страшно представить остальных": в РФ выбрали "Миссис Россия-2023"

Алена Кюпели
6 июня 2023, 18:45 обновлено 6 июня, 18:45
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Женщина, которая победила в конкурсе "Миссис Россия" оказалось не такой красивой, как ожидалось.
На России выбрали
На России выбрали "самую красивую миссис" / Фото Главред, Коллаж: Instagram/mrs_world_russia

В террористической России прошел конкурс красоты "Миссис Россия", среди замужних женщин.

По информации пропагандистского издания "Ведомости", титул "Миссис Россия – 2023" завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Теперь победительница, а также певица по совместительству, сможет выбрать любой международный конкурс и поучаствовать там.

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Между тем, в сети высмеяли победительницу за ее внешность. Наталья Оскар скорее похожа на маникюршу из советской парикмахерской, чем на лицо всех замужних женщин России.

Как говорится - Миссис Россия 2023
Как говорится - Миссис Россия 2023 / Скриншот Instagram/mrs_world_russia

На фото - победительница конкурса "Миссис Россия-2023":

Так, в комментариях к посту, который вышел в телеграмм-канале "Секреты шоубизнеса", подписчики раскритиковали победительницу.

В сети критикуют внешность
В сети критикуют внешность "Миссис России" / Скриншот Телеграмм

В этом году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов государства-агрессора России. Отмечается также, что самой старшей из российских миссис было 62 года.

"Миссис Россия мира" – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World ("Миссис мира"), который проходит с 1984 г. Конкурс традиционно проходит в США.

Напомним, ранее стало известно о том, что скончалась австралийская модель и финалистка конкурса красоты "Мисс Вселення" Сиенна Вейр. Девушка умерла после того, как в течение нескольких недель находилась на аппарате жизнеобеспечения после того, что, как считается, было несчастным случаем во время верховой езды.

Ранее также американская комедийная актриса, звезда многих голливудских фильмов Мег Райан шокировала своим видом, впервые за долгое время появившись на публике.

Кроме того, бывшая вице-мисс Киева и жена беглого чиновника Игоря Бакая, которая также называет себя психологом, моделью и киевлянкой Наталья Бакай, сделала ряд таких заявлений, после которых "мать четверых детей" должна бы отбывать наказание в местах лишения свободы за предательство родины и коллаборационизм.

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