Русский язык не исчезнет из-за войны: Ступка попал в некрасивый скандал

Дмитрий Ступка снова угодил в скандал, связанный со страной-террористом Россией. Не в первый раз.

https://stars.glavred.info/russkiy-yazyk-ne-ischeznet-iz-za-voyny-stupka-popal-v-nekrasivyy-skandal-10466530.html Ссылка скопирована

Дмитрий Ступка / Instagram

Украинский актер Дмитрий Ступка и правнук легендарного актера Богдана Ступки, попал в очередной скандал.

Как известно, актер проживает в США и на своей странице в Instagram он поделился фотографией своей дочери, которую поздравил с Днем рождения. Он также сопроводил фото песней, которая и стала триггером для украинцев, которые уже 14 месяцев живут в состоянии постоянной войны с Россией.

Так, актер добавил песню "Тебя нежно грубо", которую исполняет группа из Азербайджана. Кстати, мало того, что песня была исполнена на русском языке, исполнители песни приезжали с концертами в оккупированный Крым. Позже, правда, Ступка заменил трек на композицию украинского исполнителя Макса Барских и песню "Буде весна".

видео дня

Скриншот со страницы Instagram Дмитрия Ступки

Подписчики Ступки возмутились его поступком и стали писать соответствующие комментарии. Комментарии к предыдущему посту успело заскринить издание "Обозреватель".

Комментарии к посту Ступки / Instagram

"Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет. Эта группа не российская. А если вы считаете, что в результате исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь. Многие наши воины и защитники говорят на русском языке. И что теперь? Их теперь за это не уважать?" – отбивался артист.

Комментарии к посту Ступки / Instagram

Напомним, ранее пользователи уже возмущались из-за позиции украинского актера, а также из-за того, что он ведет спокойную мирную жизнь в Майями.

Ступка выглядел совершенно довольным жизнью. Между тем, ему в комментарии стали писать недовольные украинцы, которых оскорбляет праздная жизнь артиста во время такой тяжелой ситуации в Украине. "Та это он в Бахмут едет волонтерить", "Дідусь би тобою пишався. Про облік військовий тих, хто закордоном - чув?", - пишут ему в комментариях.

Еще раньше он заявлял, что убежден, что далеко не все россине хотят войны против Украины, но многие боятся открыто выступать против путинского режима. "Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так", - заявил Ступка-младший в интервью.

Вас также может заинтересовать: