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"Там не все больные на голову": Дмитрий Ступка сделал скандальное заявление о россиянах

21 июля 2022, 20:02

По словам актера, рядовые россияне сегодня запуганы, а звезды молчат о войне, потому что для них важнее деньги, чем совесть и жизнь человека.

Дмитрий Ступка, Полина Логунова
Дмитрий Ступка высказался о россиянах / Главред

Украинский актер и телеведущий Дмитрий Ступка убежден, что далеко не все россине хотят войны против Украины, но многие боятся открыто выступать против путинского режима.

"Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так", - заявил Ступка-младший в интервью 24 каналу.

По словам актера, рядовые россияне сегодня запуганы, а звезды молчат о войне, потому что для них важнее деньги, чем совесть и жизнь человека.

"Насколько я понимаю, очень много людей зависят от финансирования их президента. Они понимают, что останутся голодны, если что-то будут говорить против него. Им безразлично на нас, потому что имеют семьи, детей, надо дальше жить так, как они жили", - добавил актер.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией. А его бывшая жена угрожает Ступке уничтожить его карьеру и личность, а также опубликовать счета помощи уже экс-супругу.

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