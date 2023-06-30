Лохматые космы: Лорак удивила неухоженной посеченной прической

Ани Лорак продолжает пробивать дно с каждым новым постом и публикацией.
Певица Ани Лорак, которая предала Украину, молчит о зверском нападении России на Украину, появилась в странном виде.
На видео, которое певица разместила на своей странице в Instagram, она выложила видео, как извивается в машине вместе со своим йога-инструктором. Она себе сделала что-то типа афро-кудряшек, но по факту получилась косматая и торчащая во все стороны шевелюра.
В целом, на видео Лорак выглядит неухоженной и растрепанной. Но при этом она кайфует от жизни в террористической России и ей совершенно плевать на то, что Россия методично уничтожает ее когда-то родную Украину.
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Напомним,