Наоми Кемпбелл стала мамой во второй раз

Британская супермодель Наоми Кемпбелл теперь дважды мама.

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Наоми Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери/ instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кемпбелл в свои 53 года стала матерью во второй раз.

Как написала она на своей странице в Instagram, в семье селебрити случилось пополнение. На этот раз, Наоми стала матерью мальчика.

"Моя маленький дорогой, знай, что тебя безмерно лелеют и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим появлением. Истинный Дар от Бога, благослови! Добро пожаловать, Малыш", - написала она, поставив хештег "дважды мама".

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Она также добавила, что никогда не поздно стать мамой.

На фото - старшая дочь Наоми держит за руку новорожденного малыша:

Отметим, что в мае 2021 года Кэмпбелл сообщила, что стала мамой - это был, пожалуй ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни. Даже близкое окружение не знало, что она готовится к появлению на свет ребенка.

Наоми воспитывает дочь, вероятно, от суррогатной матери. Кто стал отцом малышки - не известно. Сама модель не знает своего биологического отца, и пообещала матери, что никогда не будет искать контакта с этим человеком.

Похоже, что и мальчика ей родила суррогатная мать, ведь на недавних фото Наоми выглядит стройно, свежо и совсем не беременной.

Напомним, ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.

Ранее Кэмпбелл, которая известна своими скандалами, проблемами с законом и романами, вынесла в свет свою маленькую дочь. Появление Кэмпбэлл на публике вместе с ребенком - редкость. Поэтому звездная мама и маленькая девочка попали в объективы камер незамедлительно.

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