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Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной

Анна Подгорная
4 июля 2023, 12:15 обновлено 4 июля, 12:15
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Дантес показал фото личного общения с семьей возлюбленной.
Владимир Дантес
Владимир Дантес опроверг слухи про размолвку с Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes

Неделю назад информационное пространство захлестнул слух о том, что певец и комик Владимир Дантес больше не встречается с бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной. Поклонники пары провели целое расследование, однако сами возлюбленные продолжали хранить молчание.

Его нарушил артист. На своей странице в Instagram он опубликовал скриншот с телефона, который доказывает - между ним и Кацуриной все в порядке.

На снимке он по видеосвязи общается с младшим сыном партнерши, Иваном. "Кол с клевим типом", - подписал снимок Дантес.

видео дня

Ранее музыкант не раз отмечал, что является убежденным чайлдфри, однако, за время общения с Дашей и ее детьми, мнение Владимира, похоже, немного смягчилось. Ему удалось найти с ними общий язык, и теперь он даже наслаждается их обществом.

Владимир Дантес, Иван Кацурин
Дантес опроверг слухи про размолвку с Кацуриной / instagram.com/vladimirdantes

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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