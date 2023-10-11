Кацурину и Дантеса застукали за поцелуями и в ЗАГСе

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Даша Кацурина, Владимир Дантес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Украинскую бизнесвумен, дизайнера и ресторатора Дашу Кацурину и певца Владимира Дантеса засекли впервые за поцелуями.

Между тем, это было не романтическое свидание, а съемки. Пара приняла участие в съемке ленты "Брачное (не)равенство в Украине", призванного обратить внимание на равные права для ЛГБТ-сообщества, пишет ТСН.

"В картине влюбленные впервые поцеловались на камеру, а также оказались в ЗАГСе. В видео, которым Вова и Даша поделились в соцсетях, они принимают решение жениться, и когда заходят в ЗАГС, работница им говорит: "Ну, и куда вы пришли? Вы не в курсе? Таким как вы вступать в брак по закону запрещено!" - пишет СМИ.

видео дня

Поцелуй Кацуриной и Дантеса/Скриншот видео

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