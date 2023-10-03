Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес

Украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор Даша Кацурина открыто обсуждает со своей аудиторией опыт общения с психологом и сексологом. Не скрывает она и то, что не редко предметом ее бесед с экспертами становится ее бойфренд - певец, комик и волонтер Владимир Дантес.
Так на одной из сессий с сексологом Кацурина получила от специалиста задание: неделю записывать ответы на вопрос "Зачем мне любовь?". Цель такого упражнения состоит в том, чтобы убедиться, что ты не закрываешь потребности, которые должен закрывать сам, за счет другого человека, ведь здоровые отношения - это совсем про другое.
Задание показалось Даше сложным, но все же очень интересным. За время его выполнения она обзавелась собственным "любовным списком", которым и поделилась в своем блоге в Telegram.
Итак, по словам Кацуриной, любовь, которая сейчас напрямую связана с Дантесом, оказалась необходимой для многих жизненно важных и нужных дел.
"1. Вместе развиваться, вдохновляться, мне нужен partner in crime. 2. Влюбленность дает кучу энергии, мотивацию быть лучше. 3. Секс. 4. Подарки, забота. 5. Ощущение безопасности и поддержки – здесь я сама должна предоставлять себе. 6. Не могу сформулировать, но время с детьми вместе всей семьей для меня очень важно. Отношения любимого человека с моими детьми точно влияют на меня", - пишет Даша Кацурина.
Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.
Также Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и отметил, что в любовном четырехугольнике отношения складывались сложнее, чем кажется поклонникам, которые наблюдали за происходящим со стороны.
Другие новости про Владимира Дантеса и Дашу Кацурину:
- "Я тебя сильно": Дантес признался в любви Кацуриной
- Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса
- Яркие и влюбленные: Даша Кацурина показала редкое фото с Дантесом