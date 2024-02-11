"Дам только один комментарий": блогерка Шаманская заподозрила певицу Тринчер в плагиате

Известная украинская блогерка Алина Шаманская обвинила певицу и блогерку Анну Тринчер в том, что так украла ее идею с видеоподкастом на YouTube. В Stories своей страницы в Instagram Шаманская разместила коллаж, на котором изображен кадр из ее программы и кадр из нового проекта Тринчер.
Девушка недвусмысленно намекнула, что у студии проекта Тринчер такой же дизайн, как и у проекта Шаманской — два кресла, микрофоны, установленные на столе, книжная полка на заднем фоне и даже похожая неоновая вывеска с названием проекта.
"На самом деле, действительно не планировала давать никаких комментариев, а просто продолжать качественно выполнять свое любимое дело. Меньше всего в такой трудный для страны период хочется устраивать ссоры и разборки. Дам только один комментарий: Я поздравляю Аню и ее креативную команду с запуском своего подкаста", – написала она.
Развод Тринчер и Волошина
Напомним, в конце ноября 2023 года певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о своем разводе - через год после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.
Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.
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