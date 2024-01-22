Певица Тринчер и блогер Волошин официально развелись

Известная украинская поп-певица Анна Тринчер и популярный блогер Александр Волошин официально развелись. Об этом девушка написала в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.
В частности, знаменитость опубликовала скриншот письма, которое было получено от своего адвоката. Тринчер и Волошин разводились через суд. И судья недавно уже рассмотрел их заявление и принял соответствующее решение о расторжении брака.
Бывшим супругам осталось подождать 30 дней, после этого судейское решение вступит в силу. Также адвокаты должны проверить, нет ли в документах ошибок. В том случае, если они будут, придется еще подавать ходатайство об их исправлении.
"Ну что, почти официально можно меня поздравить", – подытожила певица.
Развод Тринчер и Волошина
Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.
Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.
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