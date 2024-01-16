В США совершил самоубийство звезда сериалов

Американский актер Алек Массер покончил с собой в собственной ванной.

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Актеру на момент смерти было 50 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/lecmusser

Звезда американского сериала "Все мои дети" Алек Массер покончил жизнь самоубийством.

По информации Page Six, артист умер в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, согласно пресс-релизу Судмедэкспертизы округа Сан-Диего.

Согласно сообщению, невеста Массера, Пейдж Пресс, нашла покойного актера "сидящим на полу в ванной" утром 13 января. В последний раз его видели живым накануне вечером.

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"Она заметила рядом с ним огнестрельное оружие и очевидное огнестрельное ранение в грудь, нанесенное им самим, и позвонила в службу 911", — также говорится в пресс-релизе.

Скорая помощь и правоохранительные органы отреагировали и подтвердили смерть.

На прошлой неделе впервые появились новости о том, что Массер умер 12 января в своем доме в Дель-Маре, Калифорния. Ему было 50 лет.

Его дядя Роберт также ранее подтвердил трагедию, но ни он, ни пресса тогда не уточнили обстоятельства, которые привели к смерти.

После этого объявления скорбящая невеста опубликовала искреннее заявление в социальных сетях.

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