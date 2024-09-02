StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

Элина Чигис
2 сентября 2024, 07:51
81
Мурат Налчаджиоглу заинтриговал поклонников своим визитом к бывшей жене.
Реклама
Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу проведал бывшую жену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу повидался с украинской визажисткой и парикмахершей Лилией Налчаджиоглу, с которой недавно развелся.

На своей странице в Instagram Мурат опубликовал видео, на котором и засветился с Лилией.

видео дня

А все дело в том, что Налчаджиоглу снял себя во время стрижки в барбершопе, а его бывшая жена, оказывается, устроилась туда на работу в городе Ирпень.

Мурат Налчаджиоглу в барбершопе
Мурат Налчаджиоглу в барбершопе / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

"Уже создает крутые образы нашим клиентам", – написала администрация барбершопа о Лилии.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу нашла новую работу
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу нашла новую работу / фото: instagram.com/barbershop_vinyl/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Реклама

Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

Вас может заинтересовать:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Реклама
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное