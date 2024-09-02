Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

Мурат Налчаджиоглу проведал бывшую жену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу повидался с украинской визажисткой и парикмахершей Лилией Налчаджиоглу, с которой недавно развелся.

На своей странице в Instagram Мурат опубликовал видео, на котором и засветился с Лилией.

видео дня

А все дело в том, что Налчаджиоглу снял себя во время стрижки в барбершопе, а его бывшая жена, оказывается, устроилась туда на работу в городе Ирпень.

Мурат Налчаджиоглу в барбершопе / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

"Уже создает крутые образы нашим клиентам", – написала администрация барбершопа о Лилии.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу нашла новую работу / фото: instagram.com/barbershop_vinyl/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

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Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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