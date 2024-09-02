Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу повидался с украинской визажисткой и парикмахершей Лилией Налчаджиоглу, с которой недавно развелся.
На своей странице в Instagram Мурат опубликовал видео, на котором и засветился с Лилией.
А все дело в том, что Налчаджиоглу снял себя во время стрижки в барбершопе, а его бывшая жена, оказывается, устроилась туда на работу в городе Ирпень.
"Уже создает крутые образы нашим клиентам", – написала администрация барбершопа о Лилии.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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