"Кого бросили": бывшая жена Мурата Налчаджиоглу огорошила деталями развода с ним

Анастасия Фокси поделилась, как пережила развод с мужем.

https://stars.glavred.info/kogo-brosili-byvshaya-zhena-murata-nalchadzhioglu-ogoroshila-detalyami-razvoda-s-nim-10590608.html Ссылка скопирована

Анастасия Фокси легко рассталась с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Украинская модель и популярный блоггер Анастасия Фокси не так давно развелась с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. О своей личной жизни модель предпочитает рассказывать в соцсетях, поэтому поклонники знают многие детали расставания пары.

На своей странице в Instagram Анастасия ответила на вопрос подписчицы о том, как она пришла в норму после разрыва.

видео дня

"После какого из? Обдумываю все за и против и прихожу в норму в тот день, когда принимаю окончательное решение уйти", – написала модель.

Также Фокси отметила, что в норму нужно приходить тем, кого бросили, но у нее такого опыта пока нет.

"Надо к этому прийти – либо все, либо ничего", – подытожила Анастасия.

Анастасия Фокси сама бросила Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред