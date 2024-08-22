"Кого бросили": бывшая жена Мурата Налчаджиоглу огорошила деталями развода с ним

Украинская модель и популярный блоггер Анастасия Фокси не так давно развелась с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. О своей личной жизни модель предпочитает рассказывать в соцсетях, поэтому поклонники знают многие детали расставания пары.
На своей странице в Instagram Анастасия ответила на вопрос подписчицы о том, как она пришла в норму после разрыва.
"После какого из? Обдумываю все за и против и прихожу в норму в тот день, когда принимаю окончательное решение уйти", – написала модель.
Также Фокси отметила, что в норму нужно приходить тем, кого бросили, но у нее такого опыта пока нет.
"Надо к этому прийти – либо все, либо ничего", – подытожила Анастасия.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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