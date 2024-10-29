Кратко:
- Ани Лорак дала новое интервью
- Предательница посмеялась над украинским языком
Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает зарабатывать кровавые российские рубли, случайно заговорила на украинском языке.
Во время интервью с российским пропагандистом Станиславом Ярушиным, запроданка вместо слова "слушатель" сказала по-украински "покупець".
"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", свой зритель", - заявила Лорак.
Путинист сразу же поправил певицу и начал громко смеяться, на что она в ответ также произнесла циничный смех.
"Вот видишь, уже заговариваюсь", - сказала предательница.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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