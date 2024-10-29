Ани Лорак подтвердила свой статус предательницы.

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Ани Лорак заговорила на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак дала новое интервью

Предательница посмеялась над украинским языком

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает зарабатывать кровавые российские рубли, случайно заговорила на украинском языке.

Во время интервью с российским пропагандистом Станиславом Ярушиным, запроданка вместо слова "слушатель" сказала по-украински "покупець".

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"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", свой зритель", - заявила Лорак.

Путинист сразу же поправил певицу и начал громко смеяться, на что она в ответ также произнесла циничный смех.

"Вот видишь, уже заговариваюсь", - сказала предательница.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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