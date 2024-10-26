Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Российский певец и звезда 90-х подписал завещание.

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Профессор Лебединский прощается с жизнью / Коллаж Главред, фото Pixabay, Telegram

Вы узнаете:

Где сейчас профессор Лебединский

Кому он решил завещать наследство

Что, кроме наследства, завещал певец

Популярная звезда российской эстрады 90-х, который выступал под псевдонимом профессор Лебединский, который последние годы живет в США, сообщил о том, что собирается прощаться с жизнью.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Telegram и цитируют его российские пропагандистские СМИ.

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56-летний артист, переехавший в США в 2022 году, решил завещать все свое имущество, авторские права на музыку, тексты песен, стихи, публицистику, а также видео и фотоматериалы своему близкому другу Василию Мельникову.

Лебединский, который в последнее время почти не выходит из дома, поблагодарил Мельникова за его дружбу, помощь и поддержку. Он попросил считать это сообщение официальным завещанием, так как не в силах самостоятельно обратиться к адвокату.

Кто такой профессор Лебединский Профессор Лебединский - советский и российский певец, клавишник, автор песен, фотохудожник. Получил широкую известность в середине 1990-х годов в террористической России и многих постсоветских странах за счёт песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них — "Я убью тебя, лодочник", "Доче", "Там вдали, у метро", "Я танцую пьяный на столе!" и "Комарики" (с группой "Жуки").

Между тем, звезда фильма "Я убью тебя, лодочник" сообщил, что передает не только свое наследство, но и долги. Впрочем, он заверил, что продав часть его наследства, можно будет рассчитаться с долгами.

"Если я не смогу отдать долги до своей смерти, если что-то со мной случится раньше, я завещаю все мое имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, фотоматериалы: пленочные и цифровые фотографии, готовые фотоработы в цифровом виде, напечатанные фотоработы, фотоархивы, видеоархивы, моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние 4 года и поддерживал материально, — пишет музыкант.

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