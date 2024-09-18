Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

Судмедэкспертиза показала, от чего умер "Брайан Таннер".

https://stars.glavred.info/raskryta-prichina-zagadochnoy-smerti-zvezdy-seriala-alf-10597982.html Ссылка скопирована

Умер Бенджи Грегори - причина смерти Бенджи Грегори, мальчика-актера из "Альфа" / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/benji_gregory

Американский ребенок-актер Бенджи Грегори (Бенджамин Грегори Хертцберг) умер в июне 2024 года в городе Пеория, штат Аризона, в возрасте 46 лет. Его тело без признаков жизни было обнаружено в его личном автомобиле, который стоял на парковке одного из местных банков. Вместе с ним скончался мопс Хэнс - друг Грегори и его животное эмоциональной поддержки.

Бывший артист, который завершил кинокарьеру в 15 лет, имел множество проблем со здоровьем, включая депрессию, бессонницу и биполярное расстройство. Среди возможных причин его смерти называли обморок из-за жары, который и привел к летальному исходу.

Лишь недавно издание Metro опубликовало результаты судмедэкспертизы. Тепловой удар, безусловно, стал трагическим штрихом рокового для Грегори дня, но не решающим. Основная причина смерти Бенджи Грегори - цирроз печени, которым актер страдал, судя по большому количеству рубцов на органе, уже достаточно долгое время.

видео дня

Бенджи Грегори был успешным ребенком актером, популярность которому принесла роль Брайана Таннера - младшего ребенка семьи Таннеров, которые приютили у себя чудаковатого инопланетянина Альфа из популярного одноименного сериала конца 80-ых.

Что такое "Альф"? Альф - американский комедийный телесериал об инопланетянине Альфе, живущем в американской семье Таннеров после взырва его родной планеты Мелмак. Было снято четыре сезона (всего 102 серии) в период с 1986 по 1990 годы. Был показан в 80 странах мира.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что легендарный музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства. Музыкант заметил женщину на мосту, и отговорил ее не совершать роковую ошибку.

Также знаменитая британская светская львица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели, которая изменила ее жизнь на заре карьеры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред