Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

Американский ребенок-актер Бенджи Грегори (Бенджамин Грегори Хертцберг) умер в июне 2024 года в городе Пеория, штат Аризона, в возрасте 46 лет. Его тело без признаков жизни было обнаружено в его личном автомобиле, который стоял на парковке одного из местных банков. Вместе с ним скончался мопс Хэнс - друг Грегори и его животное эмоциональной поддержки.
Бывший артист, который завершил кинокарьеру в 15 лет, имел множество проблем со здоровьем, включая депрессию, бессонницу и биполярное расстройство. Среди возможных причин его смерти называли обморок из-за жары, который и привел к летальному исходу.
Лишь недавно издание Metro опубликовало результаты судмедэкспертизы. Тепловой удар, безусловно, стал трагическим штрихом рокового для Грегори дня, но не решающим. Основная причина смерти Бенджи Грегори - цирроз печени, которым актер страдал, судя по большому количеству рубцов на органе, уже достаточно долгое время.
Бенджи Грегори был успешным ребенком актером, популярность которому принесла роль Брайана Таннера - младшего ребенка семьи Таннеров, которые приютили у себя чудаковатого инопланетянина Альфа из популярного одноименного сериала конца 80-ых.
Что такое "Альф"?
Альф - американский комедийный телесериал об инопланетянине Альфе, живущем в американской семье Таннеров после взырва его родной планеты Мелмак. Было снято четыре сезона (всего 102 серии) в период с 1986 по 1990 годы. Был показан в 80 странах мира.
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