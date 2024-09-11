Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели

"Стильная перчинка" призналась, кто был ее идеалом на заре карьеры.

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Виктория Бекхэм новости - Виктория Бекхэм призналась, кому подражала в начале карьеры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская певица, дизайнер и светская львица Виктория Бекхэм в конце девяностых приобрела всемирную славу, как "стильная перчинка" благодаря ее участию в девичьей поп-группе Spice Girls. Десятки тысяч поклонниц по всему миру мечтали быть похожей на нее и повторяли каждый ее образ.

Тем не менее Бекхэм не была так уверенна в собственном чувстве стиля и неотразимости. У нее был идеал, на которого она равнялась во всем, что касалось ее внешнего вида.

Об этом сама Виктория рассказала в документальном сериале "In Vogue: The 90s", который цитирует Daily Mail. Так дизайнер призналась, что ее стильная стрижка Posh Spice Bob - не что иное, как попытка повторить образ всемирно известной модели Линды Евангелисты. Все последующие эксперименты Бекхэм с внешностью, пока она не приобрела собственный стиль, также были связаны с популярной манекенщицей.

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"Линда была причиной, по которой я подстригла волосы, причиной, по которой я красила волосы во множество разных цветов. Я была в Нью-Йорке и пошла к Гаррену, парикмахеру Евангелисты. Когда он отрезал мне все волосы, я проявила свою внутреннюю Линду", - говорит Виктория Бекхэм.

Виктория Бекхэм в двухтысячных и ее кумир - Линда Евангелиста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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