Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели

Британская певица, дизайнер и светская львица Виктория Бекхэм в конце девяностых приобрела всемирную славу, как "стильная перчинка" благодаря ее участию в девичьей поп-группе Spice Girls. Десятки тысяч поклонниц по всему миру мечтали быть похожей на нее и повторяли каждый ее образ.
Тем не менее Бекхэм не была так уверенна в собственном чувстве стиля и неотразимости. У нее был идеал, на которого она равнялась во всем, что касалось ее внешнего вида.
Об этом сама Виктория рассказала в документальном сериале "In Vogue: The 90s", который цитирует Daily Mail. Так дизайнер призналась, что ее стильная стрижка Posh Spice Bob - не что иное, как попытка повторить образ всемирно известной модели Линды Евангелисты. Все последующие эксперименты Бекхэм с внешностью, пока она не приобрела собственный стиль, также были связаны с популярной манекенщицей.
"Линда была причиной, по которой я подстригла волосы, причиной, по которой я красила волосы во множество разных цветов. Я была в Нью-Йорке и пошла к Гаррену, парикмахеру Евангелисты. Когда он отрезал мне все волосы, я проявила свою внутреннюю Линду", - говорит Виктория Бекхэм.
Кто такая Виктория Бекхэм?
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
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