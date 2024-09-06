Linkin Park нашли замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти

Летом 2017 года американская рок-группа Linkin Park объявила перерыв в карьере в связи со смертью вокалиста Честера Беннингтона. Семь лет спустя коллектив сообщил, что готов открыть новую страницу с новым солистом.
Как сообщает издание Variety, новой вокалисткой Linkin Park стала Эмили Армстронг - лидер и основательница группы Dead Sara. Вместе с ней на позицию барабанщика в коллектив пришел Колин Бриттейн - музыкальный продюсер и автор песен.
Позже на официальных страницах Linkin Park в социальных сетях появилось официальное подтверждение: обновленный коллектив во главе с Армстронг в ноябре 2024 года, впервые за семь лет, выпустит полноценный альбом под названием From Zero (с нуля - прим. редактора), заглавным треком которого станет сингл The Emptiness Machine.
Обновленный коллектив уже в сентябре планирует отправиться в шестидневный концертный тур по шести городам - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Богота.
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