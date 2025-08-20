"Я не хочу моргать": возлюбленная Кулебы раскрыла правду об отношениях с политиком

Светлана Павелецкая рассказала, что ощущает, когда деятель рядом.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - избранница политика заговорила о счастье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кратко:

Светлана Павелецкая состоит в отношениях с Дмитрием Кулебой

Бизнесвумен описала, что приносит ей счастье, когда она с ним

Издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая решила поделиться с подписчиками своим счастьем. Успешная женщина, счастливая мама и, что важно, любимая для своего избранника.

Более трех лет Светлана состоит в отношениях с экс-министром МИД Украины Дмитрием Кулебой. В последнее время пара все чаще делится романтическими моментами с поклонниками. Так Павелецкая в своем блоге в Instagram опубликовала серию фото, на которых обнимается и целуется с деятелем. В посте она описала, каким она видит и ощущает счастье с Кулебой.

"В счастье главное - чтобы оно было. Счастье не громкое. Оно пахнет твоими волосами, когда ты засыпаешь, а я не хочу моргать, чтобы не пропустить этот момент", - пишет Светлана Павелецкая.

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

