"Папа - лучший аттракцион": Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа

Бывшие супруги прилагают все усилия, чтобы дети пережили развод родителей как можно спокойней.

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Рики Мартин новости - Рики Мартин показал детей от Джвана Йосефа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин - преданный и заботливый отец. Поэтому не удивительно, что при разводе с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом в 2023, важным пунктом обсуждения было разделение опеки над их общими детьми - 5-летней Люсией и 4-летним Ренном.

Сейчас оба родителя в равной степени опекаются малышами. Недавно был день папы Рики - дети провели время с Мартином у бассейна. Фото с отдыха музыкант поделился в своем блоге в Instagram.

В кадре Люсия и Ренн в купальных костюмах стоят у звездного отца на плечах и готовятся прыгать в бассейн. "Папа = самый лучший аттракцион в парке развлечений - вход свободный", - с юмором подписал снимок Мартин.

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Кроме Люсии и Рене, которые появились в браке Рики Мартина с Джваном Йосефом (2016-2023), певец также является отцом близнецов-подростков Маттео и Валентино. Мальчики появились на свет в 2008 году от суррогатной матери.

Рики Мартин новости - Рики Мартин показал детей от Джвана Йосефа / instagram.com/ricky_martin

Кто такой Рики Мартин? Рики Мартин (полное имя - Энрике Мартин Моралес) - пуэрто-риканский певец и актер. С 1984 года он распродал более 85 миллионов альбомов. У него 95 платиновых песен, 6 №1 альбомов в Billboard, 11 хитов номер один, 2 American Music Awards, 7 Grammy Awards, 8 World Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 8 MTV Video Music Awards с концертами в более, чем 60 странах по всему миру, сообщает Википедия.

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