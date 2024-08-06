Дом Тома Хэнкса ограбили неизвестные - подробности

Под подозрением - бандитская группировка, которая орудует в Лос-Анджелесе.

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Том Хэнкс новости - Тома Хэнкса и Риту Уилсон ограбили / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудская звезда и "Папа Америки" Том Хэнкс на днях стал жертвой чужой недобросовестности. В его дом в Лос-Анджелесе пролезли воры, сообщает издание TMZ.

К счастью, во время инцидента ни самого Хэнкса, ни его жены Риты Уилсон не было дома. Воры разбили стекло, и, вопреки сигнализации, совершили свое преступление.

Полиция расследует кражу и пока держит в секрете, что пропало из дома звезды, и есть ли уже задержания подозреваемых по этому делу. Впрочем, детективы уверены, что Хэнкс и его семья не были целью преступников.

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Стоит отметить, что около года назад подобный "налет" произошел и в доме сына Хэнкса и Уилсон Честера. Инсайдеры сообщают, что это, вероятно, работа одной из многочисленных банд, которые орудуют в городе.

Кто такой Том Хэнкс? Том Хэнкс - амеиканский актер театра, кино и дубляжа, режиссер, продюсер. Обладатель пяти "Золотых Глобусов" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двух "Оскаров" (1994, 1995) и семи "Эмми" (1998, 2002 — дважды, 2008, 2010, 2012, 2015). Самые известные киноработы: "Большой", "Форест Гамп", "Зеленая миля", "Неспящие в Сиэтле", "Спасти рядового Райана", "Терминал". Является голосом Шерифа Вуди серии мультфильмов "История игрушек". Член Американской академии кинематографических искусств и наук.

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