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Звезда "Маленьких женщин" тайно вышла замуж за своего киномужа

Анна Подгорная
30 июля 2024, 15:20
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Джек Лауден наконец отвел свою "королеву" Сиршу Ронан к алтарю.
Джек Лауден, Сирша Ронан
Сирша Ронан и Джек Лауден поженились - подробности свадьбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ирландская актриса Сирша Ронан на съемочной площадке исторической драмы "Две королевы" встретила свою судьбу в лице шотландского актера Джека Лаудена. В 2018 году они сыграли мужа и жену (Марию Стюарт и лорда Дарнли), а шесть лет спустя стали супругами в реальной жизни.

Об этом сообщает издание Irish Independent. Церемония состоялась в Эдинбурге.

Это была скромная роспись в кругу ближайших членов семьи и друзей. Приглашенных гостей обязали хранить свадьбу Лаудена и Ронан в строжайшем секрете.

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Для обоих актеров это - первый брак. Близкое окружение молодоженов сообщает, что Сиршу и Джека помимо любви друг к другу объединяет любовь к актерству. Супруги высоко ценят друг друга, как профессионалов, и с большим уважением относятся к рабочим советам и ремаркам.

Кто такая Сирша Ронан?

Сирша Ронан - ирландская актриса американского происхождения. С юности известна по ролям в исторических драмах. Лауреат премии "Золотой глобус". Имеет четыре номинаций на "Оскар" и пять на BAFTA, сообщает Википедия.

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