Уж кто бы говорил: Оззи Осборн жестко раскритиковал Бритни Спирс за танцы

После выхода из-под опеки отца и развода с третьим мужем Сэмом Асгари американская поп-дива Бритни Спирс старается жить свою лучшую жизнь. Увы, это порой и вызывает беспокойство у фанатов: полуобнаженные танцы и обнаженные фото в соцсетях, приступы гнева и истерики, бессвязные рассказы и драки - все это наталкивает многих на вопрос о психологической состоятельности артистки.
Дошло до того, что на Брит с критикой обрушился Оззи Осборн - Крестный отец рок-н-ролла, который в свои лучшие годы не отличался хорошим поведением, злоупотреблял веществами и нередко попадал в скандалы. Однако нынешнее поведение Спирс допекло даже ему.
Во время подкаста "The Osbournes" 75-летний рокер обсудил с семьей танцы Бритни Спирс, на которые ему постоянно приходится натыкаться в социальных сетях. Оценку им Оззи дал весьма невысокую, отмечает издание Мirror.
Так певец назвал полуголый танцевальный контент Бритни отвратительным, и подчеркнул, что ему надоело смотреть ролики старой поп-звезды. Семя Осборна была чуть менее категоричной - его сын назвал ситуацию со Спирс грустной и душераздирающей, а жена Шерон пожалела певицу, назвав бедняжкой.
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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