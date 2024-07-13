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Позвали риэлторов: Лопес и Аффлек официально пытаются продасть свое поместье

Дмитрий Видоменко
13 июля 2024, 03:40
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Элитное семейное "гнездышко" пара Дженнифер Лопес - Бен Аффлек приобрела через год после свадьбы - в 2023 году. А теперь вот решились продать.
Лопес, Аффлек, развод
Лопес Аффлек официально выставили на продажу свое поместье в Беверли-Хиллз / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Оскароносный режиссер и актер Бен Аффлек и латиноамериканская певица/актриса Дженнифер Лопес официально объявили о продаже своего огромного поместья в элитном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе перед грядущим разводом. Об этом пишет портал Page Six.

Также известно, что особняк был выставлен на продажу через месяц после того, как в СМИ просочилась информация о том, что Лопес и Аффлек хотели продать его вне рынка недвижимости.

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Пока еще супруги хотят выручить 68 млн долларов США за особняк с 12 спальнями и 24 ванными комнатами — на 8 млн долларов США больше, чем они заплатили, когда приобрели недвижимость в 2023 году.

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Также риэлторы утверждают, что особняк был крайне качественно отремонтирован "в течение последних четырех месяцев".

К слову, Лопес и Аффлек потратили почти два года на поиски своего идеального семейного дома, прежде чем в мае 2023 года приобрести его. В 2018 году тогдашние хозяева хотели продать его за 135 млн долларов. Однако не преуспели и через несколько лет снизили цену до 75 млн долларов. Но Лопес и Аффлеку дом достался еще дешевле, однако им пришлось сильно вложиться в ремонт и заплатить большие налоги.

Инфографика, Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.

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