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Дети Лопес и Аффлека эмоционально прореагировали на их развод

Дмитрий Видоменко
12 июля 2024, 04:00
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Дженнифер Лопес родила сына Макса и дочь Эмму в браке с певцом Марком Энтони, а Бен Аффлек трижды стал отцом в союзе с Дженнифер Гарнер.
Лопес, Аффлек, дети
Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод: их дети от прежних браков объединились / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Дети оскароносного режиссера и актера Бена Аффлека и актрисы/певицы Дженнифер Лопес пытаются примирить родителей на фоне слухов об их разводе. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина (она же Финн) и 12-летний Сэмюэль вместе с отцом и матерью, актрисой Дженнифер Гарнер живут в Лос-Анджелесе. А 16-летние дети-двойнята Лопес Макс и Эмма по большей части путешествуют вместе с ней.

Как говорят инсайдеры, пятеро детей вместо работают над тем, чтобы Дженнифер и Бен "снова были вместе".

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"Дети думают, что Дженнифер и Бен действительно глубоко влюблены, как родственные души, и они не хотят, чтобы они расставались", — считают они.

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Голливуд - последние новости:

Напомним, ранее 21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта. Фиби явилась на свой выпускной из престижного университета в компании наследника именитого семейства.

Также стало известно, что у звезды "Дневника памяти", 94-летней актрисы Джины Роулендс, диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом прессе сообщил сын артистки.

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