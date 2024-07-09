Лопес намекнула на примирение с Аффлеком: звезда раздразнила фанатов

Пара "Лопес-Аффлек" ранее спровоцировала серьезные домыслы о разрыве. Они живут отдельно, продавая общее имущество, и не комментируют слухи в Сети.

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Дженнифер Лопес решила намекнуть на примирение с Беном Аффлеком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo, ua.depositphotos.com

Американская поп-певица Дженнифер Лопес решила намекнуть на примирение со своим супругом, оскароносным режиссером/актером Беном Аффлеком, 51. Об этом пишет портал Page Six.

"Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные", — рассказал инсайдер и добавив, что Лопес купается во внимании публики, а Аффлек хочет оставаться подальше от фанатов.

Папарацци Лопес во время прогулки по Нью-Йорку. Для выхода Лопес выбрала костюм светлого оттенка, который дополнила светло-бежевой шляпой. А на ее был браслет с инициалом Бена — буквой B на цепочке.

Официально пара не комментирует слухи в Сети о своем разрыве и даже разводе.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

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