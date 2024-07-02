Чуда не произошло: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись - СМИ

Любовная история между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком все же подошла к концу, вопреки всем усилиям, которые они вложили в ее сохранение. Уже с марта артисты не муж и жена.
Об этом изданию Page Six сообщил источник из близкого окружения пары. Все тревожные звоночки, которые казались поклонникам Беннифер символичными, в действительности были сигналами про их расставание - отсутствие публичных выходов, продажа семейного гнездышка, раздельное проживание.
При этом сообщать о разводе публично пара не торопится. И дело тут не в юридических тяжбах.
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека и сегодня связывают нежные чувства друг к другу - этого не изменило даже расставание. Актер дает возможность теперь уже бывшей жене прийти в себя, ведь он, как говорит инсайдер, "очень защищает певицу".
Кто такой Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.
Кто такая Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
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