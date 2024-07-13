Алек Болдуин плакал в зале суда: суд вынес окончательное решение

Голливудский актер Алек Болдуин расплакался, когда судья штата Нью-Мексико отклонил против него дело о непредумышленном убийстве за стрельбу со смертельным исходом на съемках фильма "Ржавчина".
По данным Би-Би-Си, суд завершился через три дня после суда над Болдуином в Санта-Фе, в суде всего в нескольких милях от того места, где кинооператор Галина Хатчинс была застрелена из револьвера, который Болдуин использовал на репетициях.
Это второй раз, когда дело против актера прекращается после стрельбы в октябре 2021 года. Его больше не будут судить.
Кто такой Алек Болдуин?
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
Его адвокаты утверждали, что полиция и прокуратура скрыли улики - партию пуль, - которые могли быть связаны со стрельбой. Ключевым аспектом дела было то, как боевые патроны оказались на съемочной площадке, а адвокаты г-на Болдуина поставили под сомнение ход расследования и ошибки, допущенные властями, рассматривавшими место происшествия.
Alec Baldwin and his wife Hilaria weep after a New Mexico Judge threw out all charges against him and dismissed the case WITH prejudice.— Yashar Ali ? (@yashar) July 12, 2024
This came after she determined that the prosecution withheld Brady material from the defense.
The case against Baldwin has been riddled… pic.twitter.com/1dq9Oa6Fl5
Их ходатайство вызвало ряд примечательных событий: один из двух специальных прокуроров, ведущих дело, подал в отставку, а судья Мэри Марлоу Соммер распустила присяжных, чтобы заслушать нескольких свидетелей.
По словам адвоката Болдуина, пули могли быть связаны со смертью г-жи Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.
Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке "Ржавости".
Однако судья постановил, что их все равно следовало передать команде защиты Болдуина.
Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина. "Дело закрыто", — заявил Би-би-си адвокат Лос-Анджелеса Джошуа Риттер.
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Напомним, ранее актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.
Ранее также Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявил, что он заканчивает свою актерскую карьеру.
Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.
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