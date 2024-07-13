Алек Болдуин плакал в зале суда: суд вынес окончательное решение

Артисту грозило обвинение за убийство украинки.

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Болдуин, суд / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Голливудский актер Алек Болдуин расплакался, когда судья штата Нью-Мексико отклонил против него дело о непредумышленном убийстве за стрельбу со смертельным исходом на съемках фильма "Ржавчина".

По данным Би-Би-Си, суд завершился через три дня после суда над Болдуином в Санта-Фе, в суде всего в нескольких милях от того места, где кинооператор Галина Хатчинс была застрелена из револьвера, который Болдуин использовал на репетициях.

Это второй раз, когда дело против актера прекращается после стрельбы в октябре 2021 года. Его больше не будут судить.

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Кто такой Алек Болдуин? Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

Его адвокаты утверждали, что полиция и прокуратура скрыли улики - партию пуль, - которые могли быть связаны со стрельбой. Ключевым аспектом дела было то, как боевые патроны оказались на съемочной площадке, а адвокаты г-на Болдуина поставили под сомнение ход расследования и ошибки, допущенные властями, рассматривавшими место происшествия.

Alec Baldwin and his wife Hilaria weep after a New Mexico Judge threw out all charges against him and dismissed the case WITH prejudice.



This came after she determined that the prosecution withheld Brady material from the defense.



The case against Baldwin has been riddled… pic.twitter.com/1dq9Oa6Fl5 — Yashar Ali ? (@yashar) July 12, 2024

Их ходатайство вызвало ряд примечательных событий: один из двух специальных прокуроров, ведущих дело, подал в отставку, а судья Мэри Марлоу Соммер распустила присяжных, чтобы заслушать нескольких свидетелей.

По словам адвоката Болдуина, пули могли быть связаны со смертью г-жи Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.

Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке "Ржавости".

Однако судья постановил, что их все равно следовало передать команде защиты Болдуина.

Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина. "Дело закрыто", — заявил Би-би-си адвокат Лос-Анджелеса Джошуа Риттер.

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Напомним, ранее актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.

Ранее также Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявил, что он заканчивает свою актерскую карьеру.

Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

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