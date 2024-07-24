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Звезда "Беверли хиллз" рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти

Алена Кюпели
24 июля 2024, 16:51
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Шеннен Доэрти скончалась после продолжительной болезни с раком.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти умерла/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Тори Стеллинг рассказала о последнем диалоге с покойной актрисой и звездой Шеннон Доэрти.

Как пишет Page Six, бывшая звезда реалити-шоу подробно рассказала о своем "последнем разговоре" в одном из эпизодов ​​подкаста "90210MG".

"В моей жизни было много смертей, и я очень сожалею о том, что у меня не было времени, чтобы получить второй шанс избавиться от вещей из прошлого и посмотрите на все хорошее, выскажитесь по-настоящему и проведите последний разговор", — объяснила 51-летняя Спеллинг.

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"Я чувствую, что у нас с ней было то же самое", — продолжила актриса. "Я очень благодарна ей за это".

Кто такая Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".

По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Ее соведущая, Дженни Гарт, отметила, что ей "не удалось сесть и задушевно поговорить" с Доэрти до того, как последняя проиграла битву с раком груди 13 июля.

"Мне хотелось бы, чтобы у меня была такая возможность", — сказала 52-летняя Гарт, пояснив, что она "очень рада", что это сделала Спеллинг.

Спеллинг отметила, что позитивный настрой Доэрти во время ее борьбы со здоровьем заставил ее близких "поверить, что именно она справится".

Звезда "Поцелуй невесту" сказала: "Она так упорно боролась и была таким воином. И всей своей жизнью и карьерой она показала… что может преодолеть все.

"Поэтому, хотя мы знаем, что ответ такой злой и забирает всех, кого мы любим… она была так полна надежд", — продолжила Спеллинг.

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