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"Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Шварценеггера станут родителями - СМИ

Анна Подгорная
2 июля 2024, 04:15
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Близкое окружение пары поговаривает, что у Железного Арни скоро появится третий внук.
Кэтрин Шварценеггер, Крис Пратт, Арнольд Шварценеггер
Кэтрин Шварценеггер беременна в третий раз - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Голливудский актер, известный благодаря фильмам "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода", Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, познакомились в 2018 году. Год спустя они поженились, а еще через год стали родителями.

Сейчас в семье Шварценеггер-Пратт растет двое детей - Лайла Мария (август 2020) и Элоиз Кристина (май 2022). Однако, по слухам, скоро их может стать больше.

Инсайдер из близкого окружения семейной пары сообщил изданию People, что 34-летняя Кэтрин ждет третьего ребенка. Пока ни она, ни ее звездный муж и семья это событие не комментируют.

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В социальных сетях Кэтрин Шварценеггер показывает снимки со спины, не появляется в полный рост или же публикует архивные фото. Поклонникам звездной пары это кажется убедительным доказательством того, что скоро они объявят про пополнение в семье.

Кто такой Арнольд Шварценеггер?

Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Голливуд - последние новости:

Ранее 21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта. Фиби явилась на свой выпускной из престижного университета в компании наследника именитого семейства.

Также стало известно, что у звезды "Дневника памяти", 94-летней актрисы Джины Роулендс, диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом прессе сообщил сын артистки.

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