Любовь без приворотного зелья: у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман

34-летнюю актрису застукали во время короткого свидания с загадочным брюнетом.

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Эмма Уотсон новости - Эмма Уотсон закрутила новый роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская актриса и модель Эмма Уотсон в мае прошлого года завершила длительный роман с Брендном Грином - сыном богатого предпринимателя в индустрии моды. С тех пор артистка углубилась в учебу. Она получает степень магистра в престижном оксфордском университете.

Но в Оксфорд ее теперь манят не только академические успехи. На днях Уотсон застукали папарацци за поцелуями с загадочным молодым человеком.

Об этом сообщает издание The Sun. В кадре Эмма выглядела абсолютно влюбленной, пока ее избранник нежно гладил ее по щеке.

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"Она выглядела невероятно счастливой, словно ей не было никакого дела до всего на свете. Они были невероятно близки - казалось, им было все равно, кто на них смотрит. Они смотрели только друг на друга", - сообщают изданию очевидцы.

У Эммы Уотсон было несколько громких романов - с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом, бизнесменом Лео Робинтоном и др. Ей даже приписывали отношения с принцем Гарри, но звезда эту связь категорически отрицает.

Emma Watson has a new boyfriend



See all photos and read some BS at: https://t.co/PdU7uwvP5bpic.twitter.com/V0LkwkktuA — ?E͟m͟m͟a W͟a͟t͟s͟o͟n͟ U͟p͟d͟a͟t͟e͟s͟? (@EmWatsonUpdates) July 1, 2024

Кто такая Эмма Уотсон? Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".

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Также стало известно, что у звезды "Дневника памяти", 94-летней актрисы Джины Роулендс, диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом прессе сообщил сын артистки.

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