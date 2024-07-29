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Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

Анна Подгорная
29 июля 2024, 14:11
158
Стали известно, почему полиция сперва не заметила ничего подозрительного в смерти Шухады Садакат.
Шинейд О'Коннор
Шинейд О'Коннор причина смерти - от чего умерла Шинейд О'Коннор / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oconnor.sinead

Ирландская певица Шинейд О'Коннор (приняла ислам под именем Шухада Садакат) умерла в своей квартире в Лондоне 26 июля 2023 года. Ей было 56 лет.

Семья О'Коннор приняла решение на разглашать причину смерти артистки как минимум до официальных выводов коронера, вероятно опасаясь, спекуляции прессы на теме возможного самоубийства звезды: она предпринимала несколько попыток покончить с собой, последняя из которых произошла за полтора года до смерти Шинейд.

Певица была похоронена еще в августе 2023 года, но лишь недавно стало известно, что в ее случае означало "смерть по естественным причинам". Это удалось узнать благодаря бывшему мужу Шинейд Джону Рейнольдсу.

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Как сообщает издание Daily Star, Рейнольдс в Лондоне зарегистрировал смерть своей бывшей звездной супруги. В графе "причины" значится "хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей". Правоохранители не расследовали смерть Шинейд О'Коннор, так как не нашли в ней ничего подозрительного.

Кто такая Шинейд О'Коннор?

Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат) - ирландская певица, автор песен и активистка. Альбом 1990 года "I Do Not Want What I Haven't Got" стал ее самым большим коммерческим успехом и был продан тиражом более семи миллионов копий по всему миру. Ее главный сингл, "Nothing Compares 2 U", был признан лучшим мировым синглом года на церемонии Billboard Music Awards. Номинантка на премию "Грэмми". Всего выпустила 10 музыкальных альбомов. Выход последнего, "No Veteran Dies Alone", сперва был отложен из-за самоубийства сына артистки, а затем из-за ее собственной смерти.

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