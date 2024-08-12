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Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказала про неизлечимое расстройство дочери

Анна Подгорная
12 августа 2024, 01:30
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Кира Найтли в свое время столкнулась с такой же сложной ситуацией, как и ее девочка.
Кира Найтли
Кира Найтли новости - Кира Найтли рассказала про расстройство одной из дочерей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская актриса Кира Найтли - мама двоих дочерей: 9-летней Эди и 5-летней Делайлы. Одна из девочек унаследовала от своей звездной мамы расстройство, которое и сегодня портит Найтли жизни.

Об этом артистка рассказала в подкасте Ruthie's Table 4. Еще в детстве Кире, вопреки тому, что она стремилась в учебе быть лучше всех, поставили диагноз - дислексия. При этом расстройстве человек испытывает трудности с овладением навыков письма и чтения без потери способностей к обучению в целом, сообщает Википедия.

Актриса научилась бороться с этим нарушением, но теперь такой же длинный путь придется пройти одной из ее дочерей. Уже сейчас девочке приходится тренировать память, что, по мнению ее звездной мамы, у нее получается очень хорошо.

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"Мне до сих пор очень сложно читать с листа. Текст действительно скачет, но, по сути, я его записываю и слушаю, и слушаю... Вот так я его учу. А теперь у нас есть ребенок с дислексией, и она делает то же самое. Ее память просто потрясающая", - рассказала Кира Найтли, но не стала уточнять, о ком из девочек идет речь.

Кто такая Кира Найтли?

Кира Найтли - британская актриса. Двукратная номинантка на премии "Оскар" и BAFTA, трехкратная номинантка на премию "Золотой глобус", номинантка на премию Американской Гильдии киноактеров и номинантка на награду Лоренса Оливье. Известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Чисто английское убийство", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Дочь Робин Гуда: Принцесса воров", "Реальная любовь", "Король Артур", "Гордость и предубеждение", "Опасный метод", "Игра в имитацию, а также по роли Элизабет Суонн в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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Ранее стало известно, что звезда "Маленьких женщин", ирландская актриса Сирша Ронан, тайно вышла замуж за своего киномужа - актера Джека Лаудена, с которым однажды играла супружескую пару.

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