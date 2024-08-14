Мела Гибсона "поймали" с подругой, которая младше пяти из его девяти детей

На заре своей карьеры Мел Гибсон был плохишом - увлекался алкоголем и был известен своими многочисленными любовными связями. От дебоширства позже он отказался в пользу веры, однако страсть к красивым женщинам по-прежнему при нем.
Так уже 10 лет 68-летняя звезда состоит в романтических отношениях с писательницей Розалиндой Росс, которой сейчас всего 34 года. В 2017 году она родила Мелу Гибсону сына Ларса.
Всего у актера 9 детей. 7 из них, 43-летнюю Ханну, 42-летних Эдварда и Кристиана, 38-летнего Уильяма, 35-летнего Луи, 33-летнего Майло и 24-летнего Томаса, родила Робин Мур - единственная официальная жена Гибсона (были в браке с 1980 по 2011 год - прим. редактора). Также у него есть 14-летняя дочь Люсия от пианистки Оксаны Григорьевой.
Природа отношений Мела Гибсона и Розалинды Росс неизвестна: будучи консервативным католиком, актер не торопится делать подругу и мать его сына законной супругой. Впрочем, пару часто можно увидеть вместе на романтических свиданиях. Так недавно пару подловили папарацци возле известного в Малибу ресторана Nobu, сообщает Daily Mail. Розалинда была в стильном кэжуале, а Мел, очевидно, расчитывал перекусить с подругой где-то на пляже, ведь пришел на встречу в белой рубахе, шортах и кроксах.
Breaking: Mel Gibson, 68, dresses very casually for his dinner date with girlfriend Rosalind Ross, 34, at upscale Nobu in Malibu https://t.co/NWkVS7eqkq#Entertainmentpic.twitter.com/PAlnnW9V0w— WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 12, 2024
Кто такой Мел Гибсон?
Мел Гибсон - австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" (1996) за режиссуру драмы "Храброе сердце". Почетный офицер ордена Австралии, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Безумный Макс", "Человек без лица", "Страсти Христовы", "Чего хотят женщины", "Патриот", "Храброе сердце" и др.
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Ранее стало известно, что звезда "Маленьких женщин", ирландская актриса Сирша Ронан, тайно вышла замуж за своего киномужа - актера Джека Лаудена, с которым однажды играла супружескую пару.
Также, спустя год после загадочной смерти, пресса выяснила, от чего на самом деле и при каких обстоятельствах умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат).
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