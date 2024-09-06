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Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

Анна Подгорная
6 сентября 2024, 17:17
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Покойный Делон своей последней волей дал четко понять, кого из детей он считал своим фаворитом.
Ален Делон
Ален Делон смерть - кто получит наследство Алена Делона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В августе 2024 года в возрасте 88 лет этот мир покинула легенда кинематографа - французский актер Ален Делон. После себя артист оставил троих детей, отношения с которыми при жизни у него складывались очень непросто.

Спустя почти месяц после смерти отца наследники Делона получили заказным письмом его завещания - документ отправил им нотариус актера. Как сообщает издание Le Figaro, последняя воля Алена Делона описана на четырех страницах.

В документе содержатся распоряжения актера насчет судьбы его движимого и недвижимого имущества. Сообщается, что равного раздела не состоялось.

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Так 50% наследства Алена Делона получит его единственна дочь Анушка. Его сыновья Энтони и Ален-Фабьен (единоутробный брат Анушки) могут претендовать на 25% каждый. У наследников актера есть месяц, чтобы обжаловать волю покойного отца.

Кто такой Ален Делон?

Ален Фабьен Морис Марсель Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона.

Голливуд - последние новости:

Ранее 68-летнего Мела Гибсона папарацци "поймали" с подругой, которая младше пяти из его девяти детей, писательницей Розалиндой Росс. Познакомилась пара 10 лет назад, когда ей было 24 года.

Также пуэрто-риканский певец Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа. При разводе с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом опека над их общими детьми была поровну разделена.

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