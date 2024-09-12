Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства на мосту - что случилось

Солист группы Bon Jovi оказался в нужное время в нужном месте чтобы сохранить человеку жизнь.

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Джон Бон Джови новости - Джон Бон Джови спас женщину от прыжка с моста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови известен своей благотворительной деятельностью. И теперь совершенно очевидно, что он занимается этим не для галочки, а потому что у артиста действительно большое сердце.

Недавно Бон Джови буквально спас жизнь человеку. Об этом сообщает издание Page Six.

Во время съемок нового клипа в городе Нешвилл, Теннесси, на мосту через реку Камберленд музыкант увидел женщину, которая уже перешагнула через перила и готовилась прыгнуть. Бон Джови вместе с другой прохожей стал подходить к несчастной очень медленно и пытался уговорить ее не совершать роковую ошибку.

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Немного поговорив, музыкант приобнял ее и с помощью прохожей вытащил потрясенную женщину обратно на мост. Видео этого происшествия распространил Полицейский департамент города Нешвилл.

Смотрите видео, как Джон Бон Джови спас женщину от прыжка с моста:

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.



Good man.



Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.



The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW — Collin Rugg (@CollinRugg) September 11, 2024

Кто такой Джон Бон Джови? Джон Бон Джови - американский рок-музыкант, поэт-песенник и актёр, прежде всего известный как вокалист, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi, сообщает Википедия. Наиболее популярные хиты - "It’s My Life", "You Give Love a Bad Name", "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" и "Wanted Dead or Alive".

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