Никита Добрынин надеется, что весь процесс они с Дашей Квитковой пройдут весьма и весьма достойно. И подчеркнул - сложное решение они приняли вдвоем.

Экс-"холостяк" Добрынин впервые прокомментировал разрыв с женой / скриншот из видео, УНИАН

Украинский телеведущий и шоумен (бывший участник реалити-шоу "Холостяк") Никита Добрынин впервые прокомментировал интервью своей жены-блогерки Даши Квитковой, в котором она объявила об их расставании. Муж подтвердил слова любимой и заверил, что в их разрыве нет "ничего критического". Соответствующий комментарий появился на его Instagram-странице.

Добрынин надеется, что весь процесс они пройдут достойно. И подчеркнул - сложное решение они приняли вдвоем.

"Об интервью, которое вышло сегодня, могу лишь добавить, что быть сейчас отдельно — это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – написал Добрынин.

Напомним, ранее блогер Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и шоуменом Никитой Добрыниным.

Позднее факт разрыва подтвердили на телеканале СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - подтвердили телевизионщики.

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