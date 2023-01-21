"Что скрывает Даша Квиткова?": жена Никиты Добрынина решилась на признание на фоне слухов про развод

Квиткова наконец решилась на откровенность, и расскажет о болезненном опыте.

Даша Квиткова на фоне слухов о разводе рассказала, что скрывает / instagram.com/kvittkova

Украинский ведущий Никита Добрынин встретил блогерку Дашу Квиткову на съемках 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк. После проекта пара поженилась, а с августа 2021 года они вместе воспитывают первенца - сына Льва.

Добрынин и Квиткова - идеальная "инстаграмная" семья: они красивы, успешны, популярны и привыкли каждый свой шаг показывать на камеру. Однако в последнее время у поклонников пары закрались подозрения об их расставании - они перестали показывать семейные моменты в социальных сетях.

Масла в огонь подлила и сама Даша. Блогерка в интервью для Маши Ефросининой ответила на каверзный вопрос "Что скрывает от своих подписчиков Даша Квиткова".

"Не то, чтобы скрывает, она просто не рассказывает. Последние две-три недели были супер-болезненными. Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы потом с ясной головой начать говорить", - отметила Даша. Также она сообщила, что наконец готова нарушить молчание о том, что ее гложет.

Тизер предстоящей беседы опубликован в YoutTube.

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

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