УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Корсет и кружева: Даша Квиткова показала обновленное тело в откровенном видео

17 января 2023, 03:36
Жену Добрынина уличили в увеличении груди.
Даша Квиткова
Даша Квиткова похвасталась новыми формами в корсете / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова год назад впервые стала мамой, и уже готовится к появлению нового малыша.

Здоровье Квитковой немного пошатнулось из-за беременности, поэтому, прежде чем приводить в мир новую жизнь, она решила вплотную заняться собой. На своей странице в Instagram блогерка подробно рассказывает о процедурах - правильная диета, физические упражнения и медицинские обследования.

Это внесло в жизнь Даши больше порядка, и позволило ей улучшить не только свое самочувствие, но и фигуру. Новыми формами она поспешила похвастаться в блоге - сделала новую фотосессию, бекстейдж которой уже показала фанатам.

Квиткова в корсете, который едва прикрывает ее грудь, и кружевных колготках позировала в страстных позах, сидя на стуле. Блогерка излучала уверенность и сексуальность, что придало видео особенный "привкус". Даша пообещала, что фото будут еще горячее видео, однако поклонники уже настолько увлечены ее новым образом, что не могут себе представить еще более прекрасную Квиткову.

Впрочем, в комментариях разразился нешуточный спор о том, делала ли жена Добрынина увеличение груди - из-за корсета она показалась неестественно большой для бывших параметров Даши. Сама блогерка предпочла пропустить десятки вопросов об имплантатах мимо ушей.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Даша Квиткова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:04

"В Украине умирают люди, а у кого-то шпагат": Волочкова из задранной ногой возмутила людей

03:36

Корсет и кружева: Даша Квиткова показала обновленное тело в откровенном видеоВидео

03:20

Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецептВидео

03:15

Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

02:30

Украину накроет рекордная аномалия: синоптик ошарашил прогнозом на КрещениеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:00

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

01:36

В какие дни можно менять постельное белье, чтобы привлечь удачу

00:51

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

00:20

Величайшие дамские угодники и сердцееды: 5 мужских имен, владельцы которых не умеют хранить верностьВидео

Реклама
00:03

"Должны быть готовы": Жданов предупредил, что РФ может изменить тактику нанесения ударов по УкраинеВидео

16 января, понедельник
23:13

Россия начала готовить новую попытку перехватить инициативу в войне - ЗеленскийВидео

22:49

"Пытался защитить любимую": в Днепре под завалами нашли погибшую беременную женщину в объятиях мужаВидео

22:46

Неделю лежит в коме: в России не могут спасти знаменитого фигуристаВидео

22:06

Россия может напасть на Казахстан – ДаниловВидео

22:01

На Зеленского готовили масштабное покушение: в Independent раскрыли подробностиВидео

21:38

У оккупантов есть еще сотни ракет Х-22, часть передала Украина в счет долгов за газ - ИгнатВидео

21:30

Ракета целенаправленно летела в дом: появилось новое видео с камер регистратора трагедии в ДнепреВидео

21:08

Боевой авиации России в Беларуси стало больше: в Генштабе объяснили, в чем угроза для УкраиныВидео

20:43

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

20:18

"Соколиный Глаз" Джереми Реннер может лишиться ноги из-за ужасающего ДТП

Реклама
20:13

"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против УкраиныВидео

20:07

Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно УкраинеВидео

19:53

Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себемнение

19:51

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

19:48

Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

19:47

Самый большой пакет военной помощи: Великобритания передает Украине сотни танков и БТРВидео

19:43

"Я как будто принял таблетку ЛСД": принц Гарри назвал любимые духи принцессы Дианы

19:40

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

19:31

Марк Фейгин. Арестович - агент Кремля? Вы серьезно?Видеоблоги

19:25

"Враг готовит разные сценарии повторного нападения": в ГУР рассказали об "экзотических направлениях"Видео

19:15

Три самых конфликтных знака Зодиака 2023 года: с ними лучше не сталкиваться

19:04

Украину накроет сверхсильный шторм: синоптики предупредили о "дикой" непогодеВидео

19:00

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

18:51

"Клоунские заявления": Гиркин обругал Медведева и предложил ему "тихо спиваться"Видео

18:34

Вахатанг Кикабидзе в последнем интервью перед смертью рассказал, как Путин может спастисьВидео

18:20

Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в разведке назвали крайний срокВидео

18:16

Россия наносит удары из С-300 и С-400, Украине нужно уничтожать их там, откуда они бьют – ВСУВидео

18:05

"Жалким сбродом командуют умалишенные": французский генерал оценил катастрофу армии ПутинаВидео

18:02

Проект "Говорить вся країна" объявляет сбор историй зрителейВидео

17:59

Не может без таблеток: Лариса Долина заявила о серьезных проблемах со здоровьемВидео

Реклама
17:27

Из Украины – в Норвегию: командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом на ПригожинаВидео

17:11

Финляндия готова дать Украине танки Leopard: в Хельсинки рассказали, что этому мешаетВидео

17:02

Пить или не пить: что происходит с водой при повторном кипячении

16:59

Генерал СБУ назвал вероятные направления нового наступления РФВидео

16:56

Разнесли дом и убили 40 человек: СБУ установила личности военных РФ, которые устроили ракетный ударВидео

16:32

"Кто бы он был без России?": пропагандист Корчевников обрадовался смерти Кикабидзе

16:18

"Может стать прелюдией к Третьей мировой": в Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войнеВидео

16:09

"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступленияВидео

16:01

Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войныВидео

15:58

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанныхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять