Корсет и кружева: Даша Квиткова показала обновленное тело в откровенном видео

Жену Добрынина уличили в увеличении груди.

Даша Квиткова похвасталась новыми формами в корсете / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова год назад впервые стала мамой, и уже готовится к появлению нового малыша.

Здоровье Квитковой немного пошатнулось из-за беременности, поэтому, прежде чем приводить в мир новую жизнь, она решила вплотную заняться собой. На своей странице в Instagram блогерка подробно рассказывает о процедурах - правильная диета, физические упражнения и медицинские обследования.

Это внесло в жизнь Даши больше порядка, и позволило ей улучшить не только свое самочувствие, но и фигуру. Новыми формами она поспешила похвастаться в блоге - сделала новую фотосессию, бекстейдж которой уже показала фанатам.

Квиткова в корсете, который едва прикрывает ее грудь, и кружевных колготках позировала в страстных позах, сидя на стуле. Блогерка излучала уверенность и сексуальность, что придало видео особенный "привкус". Даша пообещала, что фото будут еще горячее видео, однако поклонники уже настолько увлечены ее новым образом, что не могут себе представить еще более прекрасную Квиткову.

Впрочем, в комментариях разразился нешуточный спор о том, делала ли жена Добрынина увеличение груди - из-за корсета она показалась неестественно большой для бывших параметров Даши. Сама блогерка предпочла пропустить десятки вопросов об имплантатах мимо ушей.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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